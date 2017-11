Polícia apreende armas de fogo na zona rural de Serra Talhada

Nessa quarta-feira (1º), uma operação policial na área do 14º BPM apreendeu munição e duas armas de fogo. O fato aconteceu no Sítio Carnaúba, zona rural do município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu após levantamento realizado por Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14ºBPM e NIS/BEPI, dando conta que no endereço havia uma pessoa que estava de posse, ilegalmente, de armas de fogo. Foi montada a operação, com o apoio do efetivo do GATI/14ºBPM, e ao chegarem no local, o policiamento abordou a pessoa de R.A.S., 26 anos, agricultor, o qual autorizou a entrada do efetivo na residência e lá foi apreendido: um rifle cal. 22, marca Rossi; 01 – espingarda de fabricação artesanal, tipo soca-soca; trinta e quatro munições cal. 22 intactas; cinco cápsulas de cartucho cal. 22, deflagradas; três cartuchos deflagrados cal. 12; um cartucho deflagrado cal. 40; doze espoletas e uma pequena quantidade de pólvora.

Diante dos fatos, todo material apreendido, juntamente com o proprietário, foram levados e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto