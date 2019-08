Polícia apreende armas, drogas, pássaros e objetos roubados em PE

A Polícia Militar apreendeu armas, drogas, pássaros e objetos roubados na noite da segunda-feira (26) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PM, os animais silvestres estavam sendo mantidos em cativeiro.

Ainda segundo a PM, o suspeito conseguiu fugir do local no qual foram apreendidos uma moto, duas pistolas calibre 380, com carregadores e munições, um revólver calibre 38, 1,6 kg de maconha, nove relógios importados, 13 litros de bebida falsificada, 20 pássaros silvestres, entre outros.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe para a tomada das medidas legais. (G1)