Polícia apreende celulares e drogas na Cadeia de Serra Talhada

Na manhã dessa sexta-feira (28), Policiais Militares do 14º BPM realizarem uma operação de revista nas dependências e imediações da Cadeia Pública de Serra Talhada e localizaram dentro da cadeia, próximo ao muro do estabelecimento prisional, uma sacola plástica contendo oito celulares com os respectivos cabos de força e 300 gramas de maconha.

Todo o material apreendido durante a revista foi entregue na Delegacia de Policia Civil do município de Serra Talhada para que fossem tomadas as devidas providências.