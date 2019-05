Polícia apreende cerca de 4,5 kg de maconha no Sertão de PE

A polícia apreendeu no início da madrugada da última quarta-feira (22) cerca de 4,5 kg de maconha. A droga foi encontrada nas proximidades da Agrovila 2 do Projeto Fulgêncio, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, durante ronda e abordagens na PE-560.

De acordo com informações da Polícia Militar, a droga pertencia a dois homens. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram por uma estrada que não permitia o acesso de carros. Durante a fuga, os homens deixaram para trás um saco de nylon, contendo nove pacotes de maconha. A droga foi encaminha para a Delegacia.