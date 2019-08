Polícia apreende droga e celulares dentro do Presídio de Arcoverde

Na tarde da quarta-feira (21) policiais encontraram um pacote com droga e celulares dentro do Presídio de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, os guardas do presídio informaram que uma pessoa não identificada jogou o pacote pelo muro do local, mas o material foi interceptado antes.

Ainda de acordo com a PM, dentro do pacote foram encontrados cinco celulares, três carregadores, um fone de ouvido e 154 g de maconha. Os materiais apreendidos foram entregues para a Polícia Civil para o caso ser investigado. (G1)