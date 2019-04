Polícia apreende drogas e celulares durante revista em presídio de Arcoverde

A Polícia Militar realizou uma revista dentro do Presídio Advogado Brito Alves em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nessa quarta-feira (03). Segundo a PM, foram encontrados dentro das celas sete piteiras, uma faca, três celulares, dois carregadores, uma tesoura, 34 chips de celular, cinco pedaços de madeira, quatro rolamentos de ventilador, uma corda tirolesa e uma porção de droga.

Ainda de acordo com a polícia, todo material foi entregue ao chefe de plantão do estabelecimento prisional para as medidas cabíveis. (G1)