Polícia apreende drogas, munição e mais de R$ 9 mil em Ibimirim

O Grupo de Ações Táticas Itinerante (Gati) apreendeu drogas, dinheiro e munições no último sábado (20) em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. As apreensões aconteceram na Agrovila, zona rural da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o Gati estava realizando rondas quando deu ordem de parada para dois jovens, de 18 e 21 anos, em uma moto. Com eles foram encontrados 42 papelotes de cocaína. A polícia foi até o local onde os jovens informaram que conseguiram a droga.

No local, o Gati encontrou 200 gramas e 28 papelotes de cocaína, munição e duas balanças de precisão. Também foi encontrado o valor de R$ 9.370. Na casa estavam dois homens suspeitos de serem fornecedores da droga. Os suspeitos foram autuados em flagrante e serão apresentados em audiência de custodia. (G1)