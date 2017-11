Polícia apreende jovens com maconha em bairros de Serra Talhada

Nesse domingo (12), a Polícia Milita flagrou jovens consumindo maconha em três bairros da periferia de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O primeiro caso foi registrado na Avenida Aurora Nogueira, no bairro Caxixola, quando um jovem de 21 anos estava pilotando uma motocicleta em atitude suspeita, e ao ser realizada a revista da polícia, foi encontrado com o mesmo uma pequena quantidade de maconha.

Logo em seguida, três jovens de 16, 17 e 20 anos foram abordados pela PM, na Rua Antonio Inácio de Medeiros, no bairro Ipsep e foram encontrados uma pequena quantidade de maconha e alguns papéis de seda.

A ação policial terminou na Rua Alfredo Domingos, bairro Nossa Senhora de Fátima, quando dois jovens de 17 e 19 anos, saíram de um terreno baldio em atitudes suspeitas, que após ser realizada a abordagem foi encontrada no bolso do short do menor uma embalagem plástica com aproximadamente 10 gramas de maconha.

Diante dos fatos, todos os envolvidos e a droga apreendida foram encaminhados à DPC local, para adoção das medidas cabíveis.