Polícia apreende mais de 143 kg de maconha dentro de carro na BR-428 no Sertão de PE

A Polícia Militar apreendeu na noite desse sábado (10), por volta das 22h20, mais de 143kg de maconha pronta para o consumo dentro de um carro na BR-428 em Cabrobó, no sertão de Pernambuco. De acordo com a 2º CIPM, o policiamento notou uma atitude suspeita e pediu que o motorista do veículo parasse, mas ele tentou fugir e bateu em um jumento nas proximidades da ponte, na saída de Cabrobó. O carro foi perdendo velocidade e parando e o motorista fugiu a pé pela caatinga.

Segundo a polícia, foram encontrados nove sacos, contendo um total de 143,35 kg de maconha pronta para o consumo

Não foi identificado o proprietário do carro. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil de Santa Maria da Boa Vista para investigação. (G1)