Polícia apreende mais de 50 kg de pasta base de cocaína no Sertão de PE

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 53,55 kg de pasta base de cocaína. De acordo com informações do 5º BPM, a droga foi encontrada nessa sexta-feira (27), em uma casa no bairro Dom Avelar, em Petrolina. Além da droga, os policias encontraram na residência quase R$ 149 mil em espécie.

Segundo a PM, a equipe chegou até o local onde a droga estava escondida após três homens serem presos na BR 428, no Povoado de Mãe Rosa, na zona rural de Cabrobó, durante a operação Esforço Concentrado, realizada pelo 2º CIPM. OS suspeitos estavam em um carro, onde foi encontrado, de acordo com a polícia, uma certa quantidade de cocaína.

Ainda de acordo com a PM, ao ser questionado, um dos homens confirmou a prática do crime de tráfico de drogas e disse que a maior parte da droga já havia sido levada para Petrolina, no bairro Dom Avelar.

Quando chegou até o local indicado, os policiais encontraram a pasta base de cocaína separada em 48 tabletes. Os presos informaram que a droga apreendida é oriunda da Bolívia. Segundo a polícia, a apreensão representa um prejuízo de mais R$ 10 milhões para o tráfico de drogas.

Os presos e todo material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Cabrobó. (G1)