Polícia apreende mais de 58 quilos de maconha no Sertão de PE

Policiais militares de Pernambuco e Bahia e agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam dois homens com mais de 58 quilos de maconha na BR-116 em Cabrobó, no Sertão pernambucano.

Segundo informações da polícia, dois carros suspeitos estavam vindo da Bahia para Pernambuco. Foi feito um bloqueio na via e os veículos foram abordados. No primeiro veículo foram encontrados dois tabletes da droga. No segundo veículo foi encontrada a outra parte da droga, que estava escondida dentro do carro.

Um dos veículos estava com queixa de roubo. Foram encontrados 57 pacotes de maconha, o que totaliza 58,255 quilos da droga.

Na ação, foram apreendidos também dois aparelhos celulares e R$ 712, 10 em espécie.

Os suspeitos e o material foram encaminhados para a delegacia da Cabrobó.

Do NE10 Interior