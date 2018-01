Polícia apreende mais de 6.000 kg de maconha em veículo na BR-428, no Sertão de PE

Policiais apreenderam na manhã desta quinta-feira (11) seis pacotes contendo 6.200 kg de maconha em um veículo de transporte de passageiros, na BR-428, no bairro Alto do Lídio em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM), após uma abordagem no carro foi localizada a droga em duas bolsas que pertenciam a Jefferson Cardoso de Souza.