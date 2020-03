A Polícia Militar apreendeu na terça-feira (03) duas máquinas caça-níqueis dentro de um bar, no Centro de Custódia, no Sertão de Pernambuco. O proprietário do bar foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão.

Ainda de acordo com a PM, o dono do bar afirmou que as máquinas pertencem a um homem que mora em Serra Talhada. O material foi apreendido para as medidas cabíveis. (G1)