Polícia apreende menor de idade com cocaína e maconha no Sertão de PE

Um menor de idade foi apreendido na segunda-feira (28) com cocaína e maconha, no bairro Terras do Sul, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2º Batalhão Integrado Especializado (2º Biesp), o jovem apresentou atitude suspeita e foi realizada uma abordagem. Durante a revista, foram encontrados dois pinos contendo cocaína.

O jovem conduziu os policiais até sua casa e um cão farejador confirmou que havia entorpecentes no local. Foram localizados 287 pinos contendo cocaína, pesando ao todo 279 gramas, além de três trouxinhas de cocaína, pesando 20 gramas, e 200 pinos vazios. Também haviam 86 gramas de maconha.

O acusado foi conduzido para a delegacia junto com os objetos apreendidos para serem realizados os procedimentos legais. (G1)