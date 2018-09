Polícia apreende munição em veículo de lotação na BR-232, em Serra Talhada

Um motorista de ônibus de lotação, foi detido pela polícia na manhã dessa sexta-feira (21), na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PM, durante abordagem ao veículo, em Operação conjunta entre GATI e PMPB, que após busca pessoal em passageiros e motoristas, foi encontrado no interior da lotação em um compartimento ao lado do motorista, uma sacola plástica contendo cinco munições; sendo, duas deflagradas e três intactas, todas de calibre .40.

Ao ser indagado, o motorista disse não saber a origem das munições, nem justificou as que tinham sendo deflagradas, afirmando que outros motoristas também utilizavam o ônibus.

Diante dos fatos, o imputado, juntamente com o material apreendido foi encaminhado até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.