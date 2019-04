Polícia apreende pacote com drogas e celulares dentro de presídio de Arcoverde

Nessa terça-feira (16) um agente penitenciário aprendeu um pacote com celulares e drogas colocados dentro do Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Policia Militar, o agente penitenciário que apreendeu o pacote disse que percebeu que alguns detentos estavam tentando pegar o pacote que estava entre as guaritas na parte interna do presídio. Ainda de acordo com a PM, dentro do pacote os policiais encontraram cinco celulares, seis carregadores, quatro baterias, um chip, dois fones de ouvido e 84,5 gramas de maconha.

O agente não soube informar quem havia deixado o material no local, diz polícia. O material foi recolhido e levado para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado.