Polícia apreende quase meia tonelada de maconha em Floresta, no Sertão de PE

A “Operação Força no Foco” já apresenta os primeiros resultados na cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco. Nessa quinta-feira (31), uma equipe da GATI da 1º CIPM conseguiu localizar uma grande quantidade de maconha pronta para consumo numa numa fazendo conhecida como Poço da Pedra 2. Três suspeitos de envolvimento no tráfico foram detidos. Em uma casa existente na propriedade, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 28 e uma outra de fabricação caseira.

Foram encontrados um total de 35 sacos, onde estava acondicionada a maconha pronta para o consumo, pesando 497 Kg.

Os três acusados, as armas e droga apreendida foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Floresta, onde foram autuados em flagrante delito, por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

