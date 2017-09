Polícia apreende quatro armas e quase 200 kg de maconha no Sertão de Pernambuco

Policiais militares da 1º CIPM apreendem armas de fogo e drogas, na última quinta-feira (28), durante ações de combate ao tráfico de drogas, na Zona Rural, de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Em uma fazenda foram encontradas uma espingarda calibre 12 e outra calibre 36, além de dois revólveres calibre 38. No local, os policiais também acharam 188 kg de maconha pronta para o consumo e 7,1 kg de sementes de maconha.