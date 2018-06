Polícia apreende três jovens com drogas e um simulacro de pistola em Serra Talhada

Dois menores de 14 e 15 anos e um maior de idade, 19 anos, foram flagrados pela PM nessa terça-feira (19), com drogas e um simulacro de arma de fogo, em Serra Talhada, no Sertão Pernambucano.

Os adolescentes foram abordados pelos policiais militares na Beira Linha, no bairro Bom Jesus, após denuncia de assalto a um motociclista.

A PM visualizou três pessoas se deslocando pela linha sentido Bairro Vila Bela, quando realizou a abordagem e encontrou com um jovem de 19 anos, 02 (duas) porongas de maconha de aproximadamente 50 gramas, que estava na mochila que o jovem carregava.

Já com o adolescente de 14 anos, encontraram um simulacro de arma de fogo (pistola), que o jovem tentou se desfazer com a chegada do policiamento.

Com o terceiro envolvido, menor de 15

anos, a polícia também encontrou maconha, e os três foram encaminhados a delegacia de policia civil, para adoção das medidas cabíveis.

