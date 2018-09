Polícia apreendem carro de luxo roubado em Serra Talhada

Na manhã do último sábado (22), por volta das 09h00, Policiais Militares do 14ºBPM apreenderam um veículo Jetta roubado. O fato aconteceu na Rua Luiz Alves de Melo Lima, bairro AABB, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após um equipe do GATI ser solicitada pela Central de Operações do 14ºBPM, informado da suspeita. Os PMs fizeram deslocamento ao endereço em tela, para averiguar um veículo com queixa de roubo. Chegando ao local, encontraram o veículo, Jetta 2.0, branco, PFF-9253, coberto na garagem do suspeito, J.A.G.F., 34 anos, e ao consultar a placa no Sistema de Consultas Integradas SDS, constataram que o mesmo havia sido roubado em julho do corrente ano na cidade do Recife.

O policiamento conduziu o imputado e o veículo à DPC local e ao realizar consulta detalhada, foi averiguado que se tratava do “golpe do seguro”, onde o valor já havia sido recebido. Destarte, o imputado foi autuado em flagrante.

Via Nayn Neto