Polícia Civil apreende 2,200 kg de maconha em carro roubado, próximo ao Hospital de Salgueiro

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira, 26, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Policiais civis realizaram a operação após receberem denúncia de que havia um carro com placa clonada e droga na Rua Antônio Alencar Sampaio, no bairro Planalto, em Salgueiro.

Ao realizarem a abordagem nas imediações do Hospital Regional Inácio de Sá, os policiais perceberam que o suspeito aparentava muito nervosismo. Fizeram uma busca no carro, juntamente com peritos do Instituto de Criminalística (I.C), e encontraram 2,200 kg de maconha escondidos na lataria, bem como dois celulares e R$ 457,00.

O efetivo fez uma consulta no sistema de roubos e furtos de veículos, localizando um automóvel com as mesmas características que tinha sido roubado no último dia 4, em Recife. O roubo foi confirmado posteriormente em contato com a vítima. Depois de ser ouvido pelo delegado, o jovem será apresentado para audiência de custódia hoje, 27.

Via Blog Alvinho Patriota