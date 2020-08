Polícia Civil apreende grande quantidade de armas e munições que seriam usadas em ataque ao Sistema Prisional

Nessa terça-feira (18), uma apreensão com grande quantidade de armas e munições foi realizada durante a Operação Consórcio do Crime em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi conduzida pela Diretoria Integrada Especializada (Diresp), por meio do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. A investigação iniciou em abril com o objetivo de identificar e desarticular organização criminosa armada que planejava ataque ao Sistema Prisional.

Ainda segundo a Polícia Civil, foram presos cinco integrantes do grupo. Durante as buscas, uma viatura do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), perdeu o controle e capotou na BR-232, em Bezerros.

A Operação Consórcio do Crime contou com 80 policiais Civis e Militares. (G1)