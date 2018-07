Polícia Civil de Arcoverde desencadeia operação ‘Tupã’

A Polícia Civil desencadeou na manhã dessa terça-feira (17), a operação “Tupã”, decorrente de investigação realizada pela 23ª Delegacia de Homicídios de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo o diretor de Polícia do Sertão, Bruno Vital, as investigações tiveram início no mês de abril deste ano. A ação tem como objetivo a desarticulação de uma associação criminosa voltada para prática dos crimes de homicídios, porte e comércio de armas de fogo e milícia privada.

Ao total, foram expedidos sete mandados de prisão, 15 mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de busca e apreensão de um adolescente. Na deflagração foram empregados 60 policiais civis, entre delegados, comissários, agentes e escrivães, com o apoio de 68 policiais militares.

A operação visa coibir crimes de homicídios na modalidade de grupo de extermínio na atuação de integrantes de segurança privada que tem as práticas na cidade de Tupanatinga, no Sertão. (G1)