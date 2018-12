Polícia Civil de Serra Talhada lança canal para receber denúncias via mensagens de WhatsApp

A Polícia Civil de Serra Talhada, por meio da 177ª Circunscrição, apresenta, nesse fim de ano, a ferramenta de Disque Denúncia pelo aplicativo WhatsApp para receber denúncias e informações. O telefone é (87) 9.8877-2207 ficará à disposição da população 24 horas de forma ininterrupta.

De acordo com o Delegado Cley Anderson de Q. Rodrigues, esta ferramenta representa mais uma forma de mobilização contra a criminalidade e a violência no município. A população de Serra Talhada poderá enviar fotos, vídeos e informações para colaborar com as investigações, já que os serviços serão centralizados neste aplicativo.

Todas as denúncias serão analisadas pelo Delegado e sua equipe ao passo que, após, serão devidamente encaminhadas aos setores competentes para a apuração dos fatos. Além de oferecer facilidade aos cidadãos, o serviço será ágil e de SIGILO ABSOLUTO.

Colabore com a Polícia Civil!