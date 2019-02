Polícia Civil desativa rinha no Agreste de PE, suspeito é detido e 34 aves são apreendidas

Na manhã dessa quarta-feira (30) um agricultor de 45 anos foi preso suspeito de praticar crime ambiental em Saloá, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, policiais receberam uma denúncia anônima de que o agricultor tinha uma arena na qual eram realizadas rinhas no Sítio Cavaco, zona rural do município. No local foram encontradas 34 aves em gaiolas e com condições precárias.

Ainda de acordo com a polícia, o homem confirmou ser o proprietário do lugar e confessou que no local funcionava uma rinha para apostas entre os moradores da região.

O agricultor ainda informou que os animais eram criados para se reproduzirem e para competições e revenda. O homem foi preso por crime ambiental de maus-tratos a animais e responderá a processo criminal. (G1)