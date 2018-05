Polícia Civil divulga foto de foragido acusado de homicídio em Serra Talhada

A polícia civil divulgou na manhã dessa segunda feira (07), a foto de Sidney Pereira dos Santos, acusado de praticar um homicídio em Serra Talhada, no dia 16 de Abril deste ano. Sidney está foragido (relembre).

De acordo com a Polícia a vítima, Françuilo Bezerra Cardoso, 29 anos, foi alvejado no bairro Borborema quando estava em uma borracharia. Ele chegou ao local com o objetivo de remendar o pneu de sua motocicleta.

Os investigadores disseram que ele estava aguardando sentado o término do conserto quando foi surpreendido com a chegada do suspeito e logo começou uma discussão. Em seguida, a vítima e o assassino começaram a entrar em luta corporal, quando o autor do crime sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos.

Para a polícia civil, Françuilo foi assassinado por motivo fútil: Brigas conjugais.

A polícia pede a contribuição da população para localizar e prender Sidney Pereira dos Santos.

Fonte: Polícia Civil