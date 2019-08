Polícia Civil divulga retrato falado de suspeito de matar dois policiais em PE

A Polícia Civil divulgou nessa quinta-feira (15), o resultado do retrato falado do homem suspeito de matar dois policiais militares. O crime aconteceu no dia 1º de julho em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, existem dois mandados de prisão em aberto em desfavor de Wellington Kleber de Lima pelos crimes de adulteração de sinal automotor e pelos homicídios dos policiais.

Entenda o caso

Um soldado da Polícia Militar e um sargento morreram em uma troca de tiros com criminosos no dia 1º de julho, em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco.

O soldado estava dentro da viatura quando foi atingido pelos disparos. Vários tiros foram efetuados contra o veículo. Já o sargento foi socorrido e ficou internado no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 19 de julho. (G1)