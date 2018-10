Polícia Civil identificou corpo encontrado às margens da BR-232, em Serra Talhada

A polícia civil identificou esta quinta-feira (11), o corpo encontrado em estado de putrefação, na última segunda-feira (08), às margens da BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

De acordo com a polícia civil, após diligências policiais com as equipes de Serra Talhada e São José do Belmonte, foi possível identificar a vítima, Diógenes do Nascimento Diniz, de 18 anos. O reconhecimento do corpo foi feito por familiares e segundo a polícia, já foi descoberta a autoria do crime, bem como a motivação, que segundo a polícia, foi por motivo fútil.

A polícia civil aguarda agora a necropsia no corpo do jovem, que foi encaminhado para o Instituto Medico Legal

(IML) de Petrolina – PE, para determinar o instrumento utilizado no assassinato.

Do Leia Mais PE