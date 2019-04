Polícia Civil investiga caso de caminhoneiro encontrado morto dentro de carreta em Salgueiro

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso de um caminhoneiro encontrado morto na tarde de sábado, 27, na cabine de uma carreta que estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis no cruzamento das BRs 116 e 232, em Salgueiro.

De acordo com a polícia, Anderson da Cruz dos Santos, 32 anos, foi localizado sem vida no interior do seu veículo, um caminhão Scania com placa BXC-8359, inscrição do Paraná. Peritos da Polícia Civil não encontraram sinais de violência no local.

Testemunhas disseram que o caminhoneiro foi visto pela manhã bebendo com uma garota de programa. Por isso, uma das linhas de investigação é que ele pode ter sido vítima do golpe conhecido como ‘boa noite Cinderela’ e morrido em decorrência dos medicamentos calmantes.

A polícia também não descarta a possibilidade de morte natural, o que será constatado apenas por laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina, para onde o corpo foi levado. O caso segue sendo investigado.

Via Blog Alvinho Patriota