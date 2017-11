Polícia Civil investiga desaparecimento de serra-talhadense em Floresta

O desaparecimento de um agente penitenciário e ex-candidato a vereador está sendo objeto de investigação da Polícia Civil em Floresta, no Sertão de Pernambuco. José Ilton Gino, natural de Serra Talhada, é mais conhecido como “Batata” e está desaparecido desde o dia 22 de novembro. O caso continua um mistério.

Vários boatos circularam em grupos do WhatsApp nesta quarta-feira (29), mas até o momento não há nada concreto. A esposa de “Batata” chegou a prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil, mas não há nenhuma prova ou indício que a vincule ao desaparecimento do marido dela.

De acordo com informações, a perícia realizada na casa do desaparecido não teria indicado nenhum vestígio de sangue ou qualquer outra substância que tivesse relação com qualquer fato criminoso. As investigações continuam.

José Ilton teria sido visto pela última vez na cidade de Floresta. Quem tiver informações que ajudem a solucionar o caso pode entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Floresta através do telefone: (87) 3877.4945.

