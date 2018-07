Polícia civil prende em Serra Talhada acusado de homicídio no Distrito de Jatiúca

O competente delegado, Alessandro Orico, que desde que assumiu a delegacia de polícia civil de Santa Cruz da

Baixa Verde, está debruçado nos inquéritos, dando celeridade as investigações e apresentando resultados a

população, realizou nessa quinta-feira (12), a prisão de um homem acusado de homicídio no distrito de Jatiúca, em

Santa Cruz da Baixa Verde, Sertão Pernambucano.

O acusado foi preso em Serra Talhada e sua prisão aconteceu por força de um mandado de prisão, expedido pela justiça. Ele foi encaminhado ao presídio de Salgueiro. De acordo com as informações da polícia, ele faz parte de

uma das famílias que vive em “Pé de Guerra” no distrito de Jatiúca. A rixa entre as famílias já teria provocado várias

mortes.

A polícia denominou a operação de “Laços de Sangue”, e contou com policiais civis de Serra Talhada, Santa Cruz e

Calumbi, sob a coordenação do delegado Alessandro Orico.

