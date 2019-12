Polícia Civil prende suspeito de matar jovem a facadas no dia 7 setembro, em Serra Talhada

Em uma operação realizada na tarde dessa segunda-feira (09), a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de matar o jovem Kleiton Paulino da Silva, de 27 anos, assassinado com vários golpes de faca peixeira na na manhã de 7 de setembro, na Rua Vitória, no bairro São Cristóvão em Serra Talhada.

Em nota enviada a imprensa, a Polícia Civil só informou as iniciais do suspeito C. F. P. da S., de 24 anos, que foi levado para a delegacia local. Um segundo suspeito teve sua identidade revelada pela polícia, trata-se de Alesandro da Silva Cabra.

“Nos próximos dias o inquérito policial será devidamente finalizado para posteriormente ser enviado ao Ministério Público para as providências legais cabíveis“.

A operação foi coordenada pelo delegado Cley Anderson Rodrigues com o apoio dos agentes da Delegacia da 177ª Circunscrição.

Quem tiver qualquer informação sobre o caso, pode entrar em contato pelo disque denúncia. É possível colaborar com as investigações por meio do fone e whatsapp (87) 9.8877-2207.