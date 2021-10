Polícia Civil realiza Operação Pecúnia com alvos no Sertão

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou na manhã desta sexta-feira (29), a 71ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada “Pecúnia”, vinculada à Diretoria Integrada Especializada – DIRESP, sob a presidência do Delegado Douglas Camilo, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico – 2ª DPRN, unidade integrante do Departamento de Repressão ao Narcotráfico – DENARC.

A investigação foi iniciada em março de 2020, com o objetivo de identificar e desarticular Organização Criminosa voltada à prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro. Ontem foram cumpridos 09 (nove) Mandados de Prisão, 12 (doze) Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e Bloqueio de Ativos Financeiros, nas cidades de Recife, Olinda, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, Glória do Goitá, Belo Horizonte (MG) e Ponta Porã (MS), todos expedidos pela Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Recife.

Na execução, foram empregados 70 (setenta) Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães. Recife, Olinda, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, Glória do Goitá Belo Horizonte (MG) e Ponta Porã (MS)

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro – LAB/PCPE e contaram com o apoio da GISO/SERES e das polícias civis dos estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

DO Nill Júnior