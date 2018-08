Polícia Civil recupera material de informática furtado em posto de saúde de Salgueiro

Ainda dentro das investigações sobre o furto praticado na madrugada do dia 25 de julho na Unidade Básica de Saúde do Prado, em Salgueiro, a polícia recuperou esta semana um material saqueado do posto de saúde.

Em ação conjunta com a equipe Malhas da Lei da AIS-23, policiais civis conseguiram reaver para o governo municipal um gabinete de computador, dois monitores, dois teclados de PC, um mouse e cabos.

Segundo a polícia, o material tinha sido vendido por um dos suspeitos de praticar o crime a um dono de lan house no bairro Santa Margarida. Ninguém foi preso durante essa ação.

