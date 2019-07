Polícia coleta amostras de DNA para tentar identificar corpos carbonizados no Sul do Piauí

A Polícia Civil do Piauí coletou amostras de DNA dos familiares de um casal desaparecido que residia em Petrolina, Pernambuco, para verificar se o material genético é compatível com o dos corpos carbonizados encontrados dentro de um veículo às margens da BR-407 no município de Acauã, no Sul do estado, no dia 11 de julho.

O delegado Cícero de Oliveira informou, na quarta-feira (17), que os corpos podem pertencer a Willian de Sousa Ferreira, 35 anos, e Juliana da Silva, 28 anos, que estão desaparecidos deste o dia 8 de julho, quando saíram de casa deixando os dois filhos sozinhos. “A filha mais velha do casal tem 8 anos”, informou.

“As crianças ficaram sozinhas em casa, trancadas, por três dias. Até que vizinhos conseguiram libertá-las. Uma irmã de Juliana veio ao Piauí para ter o material genético coletado e a filha do casal também teve uma amostra colhida”, explicou o delegado Cícero de Oliveira.

De acordo com o delegado, até o momento não há informação de como as mortes aconteceram. “A identificação só poderá ser feita assim, por exame de DNA, devido ao estado dos corpos e ainda não se sabe as circunstâncias das mortes do casal”, pontuou. (G1)