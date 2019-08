Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de cometer crime cibernético no Sertão de PE

A Polícia Civil cumpriu nesse sábado (3) na cidade de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, um mandado de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de cometer crimes cibernéticos. De acordo com a polícia, o suspeito invadia sistemas de empresas de provedores de Internet com a finalidade de causar instabilidade.

A polícia também investiga se houve captura de dados cadastrais dos clientes da empresa. Foram apreendidos na casa do investigado três notebooks, quatro pendrives, e um cartão de memória. O homem foi levado para a delegacia da cidade onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. (G1)