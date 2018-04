Polícia cumpre mandado de prisão em Serra Talhada

Policiais Militares do 14ºBPM prenderam um homem de 44 anos no início da tarde no Sítio Granja, zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a polícia militar a prisão aconteceu por volta das 13h00 dessa segunda-feira (16). A pessoa identificada como Lenilson Belizário dos Santos, 44 anos, foi preso por força de Mandado de Prisão, expedido pela comarca de Serra Talhada em seu desfavor.

Após ser dada voz o de prisão, o imputado foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e posteriormente levado para a cadeia pública local, onde ficou a disposição da justiça.

Via Nayn Neto