Policia cumpre mandado de prisão na zona rural de Serra Talhada

Policiais Militares da Equipe BEPI em Operação conjunta com a Equipe Malhas das Leis do 14º BPM e Policia Civil, deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do imputado C. D. da S., na tarde dessa segunda-feira (28) na zona rural de Serra Talhada.

O acusado foi localizado, este quando percebeu a presença do policiamento tentou se evadir, pulando alguns muros das casas vizinhas, sendo capturado e ao efetuar revista pessoal foi encontrado um simulacro de pistola e uma faca peixeira.

Após ser detido pela PM, o imputado foi encaminhado para DPC de Serra Talhada para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.