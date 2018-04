Polícia cumpre mandado de prisão no Centro de Serra Talhada

Em uma operação conjunta, Policiais Militares das equipes ROCAM, Malhas da lei e Maria da Penha do 14º BPM juntamente com a equipe Malhas da lei da DPC de Serra Talhada, deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serra Talhada, em desfavor do imputado Luiz Carlos de Souza, 45 anos, o qual teria agredido fisicamente e verbalmente sua esposa.

O acusado foi localizado na Avenida Custódio Conrado, no Centro da cidade e conduzido para a DPC local, e posteriormente, recolhido para o estabelecimento prisional ( Presídio de Salgueiro ).