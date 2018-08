Polícia cumpre mandados contra estupradores em Santa Cruz da Baixa Verde

A Polícia Civil deflagrou a Operação Capri na manhã desta quarta-feira (29), no município de Santa Cruz da Baixa Verde, Sertão de Pernambuco. O objetivo foi o cumprimento de oito mandados de prisão preventiva para suspeitos de estupro de vulnerável. Os oito homens são acusados de estuprarem e abusarem sexualmente de crianças com idades que variam de 9 a 13 anos de idade.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Alessandro Menezes Orico, as vítimas eram estupradas reiteradamente. Os abusos aconteciam dentro das próprias residências das vítimas, e os criminosos, muitas vezes, eram os próprios provedores dos lares onde elas viviam.

Suspeitos

Os presos são Raimundo Gonçalves de Souza, Cícero Henrique Cordeiro, Nildo Miguel de Medeiros, Manuel Antas Cariri, João Paulo da Silva, Anderson Alexandre Oliveira da Silva, Miguel Gomes da Silva e Valmir dos Santos Silva. Durante a investigação, os policiais contaram com o auxílio do Conselho Tutelar do município, para que os questionamentos sobre os crimes fossem feitos às vítimas. Após a conclusão do inquérito, os suspeitos ficarão à disposição da Justiça.

Do JC Online