Polícia cumpre mandados de prisão no Sertão do Pajeú

Na tarde desta terça-feira (07), a Polícia Militar realizou o cumprimento de dois mandados de prisão nas cidades de Tuparetama e Solidão, no Sertão do Pajeú.

Por volta das 13h10, aconteceu a primeira prisão, no centro da cidade de Tuparetama. O policiamento do 23º BPM, em operação conjunta, deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Petrolina-PE, em desfavor do imputado, o mesmo foi conduzido à DPC de Afogados da Ingazeira-PE.

Logo em seguida, por volta das 16h30, o efetivo do 23º BPM foi acionado para dar cumprimento ao Mandado de Prisão, expedido pela Comarca de Tabira, em desfavor do imputado, o mesmo foi localizado em sua residência e foi conduzido a DPC de Afogados da Ingazeira.

Do Nayn Neto