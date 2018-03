Polícia deflagra ‘Operação Fulnio-ô’ no Sertão de PE; Presos 19 suspeitos de formar quadrilha de assaltos a bancos e carros-fortes

No Sertão de Pernambuco, foi deflagrada na manhã dessa terça-feira (13) a ‘Operação Fulnio-ô’, que cumpriu 30 mandados de prisão. Esta é uma iniciativa da Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Civil de Pernambuco, que tem como objetivo prender integrantes de organizações criminosas envolvidos com crimes de roubos a bancos e carros-fortes no Sertão, além de envolvidos em homicídios, tráfico de entorpecentes e roubo a veículos.