Polícia desarticula ‘boca de fumo’ comandada por menor no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um adolescente de 17 anos, foi detido por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (24) no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada da equipe policial.

Ainda segundo a PM, o homem foi encontrado com 131 papelotes de maconha, um tablete da droga, 264 g de crack, duas balanças de precisão, dois celulares, um relógio e R$ 91 em espécie.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (G1)