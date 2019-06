Polícia desarticula boca de fumo no Sertão de Pernambuco

Uma boca de fumo foi desarticulada na madrugada dessa terça-feira (04), no bairro da Alto da Temperatura, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Segundo a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), por volta das 3h, Flávio Silva Vieira foi flagrado batendo à porta de uma residência, e, em seguida, com uma pedra de crack nas mãos.

A polícia abordou o dono da casa Maciel da Silva, e apreendeu 14 pedras de crack, duas petecas de cocaína e R$21,50 em espécie. Também foi encontrado nas proximidades, Alex dos Santos Gomes. Ele estava de posse de uma pedra de crack.

Os três homens foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Cabrobó. Maciel da Silva foi preso em flagrante delito e foi registrado dois termos circunstanciados de ocorrências (TCO´s) em desfavor dos dois usuários, Flávio Silva Vieira e Alex dos Santos Gomes. (G1)