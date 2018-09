Polícia desarticula quadrilha de roubo de motos em Serra Talhada

Nessa sexta-feira (29), Policiais Militares do 14º BPM, após longo período de levantamentos, desarticularam mais uma quadrilha de roubo de motos e celulares em Serra Talhada. A quadrilha era composta por quatro pessoas, sendo dois dos integrantes menores de idade. Com os presos e menores infratores, foram encontrados vários produtos de roubo, entre veículo, celulares e peças de motos.

Segundo a Polícia Militar, na manhã de hoje (29), policiais militares flagraram e apreenderam o menor J.F.F.F., 17 anos com uma moto roubada no último dia 09 do corrente mês, próximo ao aeroporto desta cidade. O menor em síntese já tinha contra si um Mandado de Busca e Apreensão (equivalente a Mandado de Prisão para adulto). O menor tentou evadir-se na moto roubada, pelas ruas centrais da cidade, vindo a perder o controle e cair da moto, sendo assim apreendido pela ROCAM,

A partir desta apreensão, a PM desencadeou as outras prisões nos Bairros Vila Bela e Borborema. No primeiro, foi apreendido o também menor R. E da S. N – o qual tentou fugir pulando vários muros. No segundo, foi preso Marcelo Francisco dos Santos, 28 anos, que recebia as motos e repassava para as cidades de Manaíra – PB e Custódia. Um quinto integrante, Celso Jerônimo do Nascimento, vulgo ‘Japonezinho do Vila Bela’, não foi localizado.

A vítima, dona da motocicleta HONDA CG 150 FAN, cor vermelha, de placa PEX- 9702, roubada no ultimo dia 09 que estava com J. F. F. F, compareceu a delegacia e reconheceu, prontamente, os dois menores como os autores do roubo.

Os menores infratores também confessaram mais outros 05 (cinco) roubos de motocicletas – sempre no trecho entre Caxixola, estrada do Cipó e Ramalhete, todos com registro na delegacia local. Segundo os próprios menores, eles também fizeram vários assaltos a celulares na zona urbana de Serra Talhada, sempre escolhendo mulheres como vítimas.

Com o menor o menor R. E da S. N, foram apreendidos quatro celulares produto dos roubos. Todo o material apreendido, o preso e os menores infratores, foram conduzidos à delegacia local, para as providências legais.

Materiais apreendidos:

-01 motocicleta roubada(CG 150 FAN, na cor vermelha, de placa PEX- 9702);

– 04 Celulares (marcas LG, Samsung e Motorola);

– 01 faca peixeira;

– 01 Espeto Grande;

– 01 cano de Moto;

– 01 Balança de uma CG 150;

– 01 Calavelete Central de uma CG 150;

– 01 Guidão de moto;

– 01 Lente de freio traseiro;

-01 caixa de farol;

– 01 Kit Farol;

-01 Kit remendos de pneu;

– 03 retrovisores de CG 150;

– 04 sinaleiras de motos.

Via Nayn Neto