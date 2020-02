A Polícia Federal, em parceria com as polícias Militar e Civil, destruíram 1 tonelada de maconha e 1 kg de haxixe nessa quinta-feira (13) na zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PF, 50 sacos contendo maconha foram encontrados embaixo de um umbuzeiro. Cada saco continha cerca de 20,5 kg da droga. Toda a maconha foi incinerada no local.

Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso pelo crime.

Do G1