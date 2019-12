Polícia destrói 117 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Entre os dias 25 e 30 de novembro, durante a operação Macambira IV, a polícia conseguiu erradicar 117 mil pés de maconha nos municípios de Orocó e Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil e contou com o apoio de um helicóptero.

De acordo com informações da polícia, a aeronave da PRF localizou diversas roças de maconha localizadas em ilhas do Rio São Francisco. As plantações destruídas poderiam produzir até 9,6 toneladas da droga pronta para consumo.

Além dos pés de maconha, foram destruídas mudas e equipamentos utilizados no plantio da droga. As equipes realizaram diversas buscas nos locais de plantio, mas ninguém foi localizado.

Segundo a polícia, entre janeiro e novembro deste ano, foram erradicados 450 mil pés de maconha, que poderiam produzir 35 toneladas da droga. As ações se concentraram no Sertão de Pernambuco e foram realizadas de forma integrada entre a PRF, Polícia Civil e Polícia Militar do estado. (G1)