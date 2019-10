Polícia destrói 16,5 mil pés de maconha e apreende mais de 6 kg da droga em Flores

Dois homens foram detidos após a polícia encontrar drogas e armas dentro de uma chácara nessa segunda-feira (14) em Flores, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam rondas pelo local quando identificaram um motociclista, que fugiu ao perceber a presença dos policiais. Ele perdeu o controle da motocicleta e caiu.

O motociclista levou os policiais até a chácara de um outro suspeito. Ainda de acordo com a PM, no local foram encontrados 1,3 kg de maconha. O suposto criminosos informou que não era dele e que havia alugado a chácara a uma pessoa desconhecida.

Os dois suspeitos ainda disseram que próximo ao local havia uma roça com uma plantação de maconha. No local, os policiais foram recebidos com tiros. Na roça foram localizadas uma arma de fogo, 40 munições, uma motocicleta, 5,4 kg de maconha e 16,5 mil pés da droga.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. Em seguida, a dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para o coso ser investigado. (G1)