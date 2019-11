Polícia destrói 600 kg de maconha no Sertão de Pernambuco

Durante uma ação das Polícias Federal e Militar, nessa segunda-feira (25), foram destruídos cerca de 600 kg de maconha que estavam ensacadas e prontas para ser vendida. A droga foi encontrada no Sítio Baixa do Juá, que fica no município de Santa Cruz, no Sertão de Pernambuco. Também foram destruídas 28kg de semente da erva.

No sábado (23), a polícia também destruiu uma grande quantidade de maconha no Sertão de Pernambuco. Na zona rural de Belém do São Francisco foi encontrada uma plantação com 2 mil pés da droga. Todo o produto foi incinerado. Nas duas ações conjuntas, ninguém foi preso.

Do G1