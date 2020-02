Polícia destrói mais de 10 mil pés de maconha no Sertão de PE

Uma operação conjunta das Policiais Federal (PF) e Militar (PM), nessa terça-feira (4), erradicou 10.240 pés de maconha que estavam localizados próximo à Fazenda Cachoeirinha na zona rural de Cabrobó, Sertão de Pernambuco. Segundo as polícias, se os plantios fossem transformados em maconha pronta para a venda, daria para fazer, aproximadamente 3,4 toneladas da droga. A PF não informou se houve prisões.

Toda a maconha pronta encontrada nos plantios foi incinerada no local. De acordo com a PF, as constantes operações para erradicação da maconha no Sertão de Pernambuco têm impedido que os traficantes da região tenha tempo para produzir a droga. Com isso, ainda de acordo com a PF, os criminosos estão importando a droga do Paraguai, o que tem sido demonstrado pelas apreensões pelas pela Polícia Federal de maconha vinda do país vizinho.

A PF destacou que as operações consecutivas contribuem significativamente para o desabastecimento dos pontos de venda de droga em Pernambuco e em outros estados da região Nordeste, contribuindo para a diminuição de crimes como homicídios e assaltos. (G1)